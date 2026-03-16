●湿った北風の影響で、日中は日本海側ほど雲多めの空模様に●最高気温は各地15度前後。日ざしが届くと過ごしやすい陽気●あさって18日(水)は天気下り坂。広くまとまった雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて、西日本周辺はところどころで雲が目立ちますが、概ね穏やかな空模様が続いています。 この先、県内は大陸方面から張り出す高気圧に覆われる予想です。瀬戸内側はよく晴れますが、湿った北風が流れ込み