2026年3月12日、中国メディア・環球網は、英ロイター通信の報道を引用し、中国の電動トラックメーカー6社以上が欧州の大型トラック市場への参入を計画していると報じた。 記事は、欧州の電動トラック販売台数が昨年約1万3000台に達し、前年比7割超の急成長を遂げたと紹介。その上で、BYD、吉利、三一、中国重汽といった大手に加え、新興の葦渡科技（ウィンドローズ・テクノロジー）や速豹科技（スーパーパンサー）など6社超が今年