▽15分1本○鳥喰かや（10分13秒片エビ固め）HIMAWARI●※旋闘鳥流東京女子プロレスは15日、東京・両国KFCホールで「GRANDPRINCESS’26:FATEINRYOGOKU」を開催。マスクウーマンの鳥喰かやがラストマッチで白星を飾り、新たなキャラクター「ハットリ桜」での飛躍を期した。鳥喰は荒井優希のデビューから約1カ月後の2021年6月6日、さいたまスーパーアリーナでの「CyberFightFestival2021」でデビューしたが