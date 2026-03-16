◇「ばけばけ」脚本・ふじきみつ彦氏インタビュー女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）も、残り2週（10回）。舞台は松江、熊本から東京に移り、主人公・トキと夫・ヘブンの物語もフィナーレが近づく。派手さはなくとも、泣き笑いを誘う会話劇で見る者を魅了してやまない脚本家・ふじきみつ彦氏（51）に約1年半にわたった作劇の舞台裏を聞い