ワールドベースボールクラシック、アメリカ代表の1番ショートを務めるボビー・ウィットJr.選手。ここまでの大会成績は17打数5安打に4四球で打率.294、リードオフマンとして素晴らしい数字を残しています。ドミニカ共和国との対戦を前に、「ラインナップを見たら一目瞭然だと思うけど、すごいバッターが並んでる。ピッチャーも素晴らしい選手が多いし、難しいけど、良い試合になると思う」と意気込みました。練習日に日本の記者を見