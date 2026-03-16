タレント大久保佳代子（54）が15日、フジテレビ系「かのサンド」に出演。40〜50代の未婚女性芸人をめぐり、私見を述べる一幕があった。大久保はこの日、レギュラーのサンドウィッチマン、狩野英孝とともに東京・大久保の街をめぐった。韓国料理店で食事をしつつトークしている際、サンドの伊達みきおから「大久保さん、普段何やってんですか？」と聞かれると、大久保は「山登り。最近は登山してる。おととしぐらいに富士山行って…