日本映画界にとっていまや歴史的作品となった『クローズZERO』の俳優・小栗旬と三池崇史監督がタッグを組んだ映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』が、2026年に劇場公開されることが決定した。北米配給は『パラサイト 半地下の家族』『ANORA アノーラ』など世界的ヒット作を手がけてきたスタジオNEONが担当し、日本とハリウッドによる大型共同プロジェクトとして注目を集めそうだ。【画像】主な出演者一覧本作は、カンヌ