◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス決勝が15日に行われ、張本美和選手が優勝を果たしました。世界ランク8位の張本選手は決勝で同5位の蒯曼選手(中国)と対決。国際大会では過去1勝3敗と負け越している相手に、フルゲームの熱戦を演じます。ゲームカウント3-3で迎えた最終第7ゲーム、序盤から優位に進めた張本選手。1度もリードを許さずに試合を進めると、最後は4連続ポイントで勝利を収め、1時間