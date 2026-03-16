大人の東雲うみ--今回は映画界の巨匠・小津安二郎監督の旧邸宅で撮影されたそうですね。「はい。洞窟みたいなトンネルをくぐって敷地に入るのですが、映画『千と千尋の神隠し』のワンシーンのようでした。草木に囲まれた和風の邸宅が、まるで別世界のように神秘的で、圧倒されました」--印象に残っている撮影シーンは？「露天風呂のシーンですね。母屋とは別に、お風呂専用の建物が高台に建っているんです。眺めは最高で、お風呂の