筆者の話です。結婚準備の買い物を、母と二人で進めていました。父は普段いっしょに買い物に行かないし、気にしない人だと思っていたのに。あとから知った父の「行くつもりだった」が、ずっと胸に残ります。 すねた父 結婚が決まったとき、新居で長く使うことになる箪笥などの家具の準備は、母と私で予定を立てて進めていました。「お店を回る日」「支払いの段取り」「配送日」まで、カレンダーを見ながら母と決めて