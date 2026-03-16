子猫の時は白い毛並みだった猫ちゃんですが、大きくなるにつれて予想外の成長を遂げることに。そんな猫ちゃんのビフォーアフターの光景が、54万表示を超えて驚きを提供しています。成長後の猫ちゃんの姿を見た人からは、「別の猫ちゃんかと思った」「すごい変化を遂げていますね」と、さまざまな感想が寄せられることとなりました。 【写真：白かった子猫→成長していくと……まさかまさかの『現在の様子』に驚愕】