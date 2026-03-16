ポップでキュート！ 世界中で人気を集める「エスターバニー」が、限定スイーツやシールとなって【セブン‐イレブン】に登場しています。発売直後から話題を呼び、早くも品薄や売り切れの店舗もある様子。@ftn_picsレポーターHaruさんも「5軒回ってやっっとゲット！」とコメントするほどの人気ぶり。ようやく手に入れたグッズを詳しくご紹介します。 シル活がもっとオシャレに楽しく！