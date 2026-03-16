農業は作物を生産する場であると同時に、体験や交流の場としての役割も担い始めています。観光農園はその一例で、地域に人を呼び込む拠点として各地で広がりを見せています。兵庫県太子町でも、いちご農園という形で人の流れを生み出そうとする取り組みがあります。詳しく取材しました。☆☆☆☆話を聞いたのは、太子町でいちご農園「TAiSHi farm（タイシファーム）」を営む栗岡弘明さんです。元サラリーマンという経歴を持ち