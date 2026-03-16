世界展開するファストフードショップのひとつ「ケンタッキーフライドチキン（KFC）」。日本では1970年に名古屋で第1号店がオープンしています。創設者・カーネル・サンダースの立像はあまりにも有名ですが、実はさまざまな“トリビア”が存在するとか。詳しい話を日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の広報担当者に聞きました。カーネル立像☆☆☆☆【トリビアその1】カーネル立像が最初に設置されたのは日本だった創