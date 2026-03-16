【マネーの教科書】#105高市首相側の関与はあったのか？ 暗号資産「サナエトークン」が大炎上！ 金融庁が調査を検討暗号資産を買ってみたいが、値動きが激しくて手を出しにくい──。そう考えているなら、株主優待で暗号資産を手に入れる方法もある。3月末に権利確定（株主権利を得るための確定日）を迎える企業が多い今が、チャンスだ。SBIグループのSBIリーシングサービスは3月9日、株主優待制度の導入を公表した。3月末を基