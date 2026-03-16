【経済ニュースの核心】“令和のオイルショック”で日本の損失は年間20兆円超 イランがホルムズ海峡に機雷敷設で原油再高騰必至ガンホー・オンライン・エンターテイメントが業績低迷とアクティビスト（物言う株主）の圧力という二重苦に直面している。2025年12月期連結決算は、売上高が932億4200万円と前期比10.0％減少し、営業利益は71.1％減の50億5600万円、純利益は87.4％減の14億700万円と大幅な減益となった。最終減益は4期