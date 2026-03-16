BE:FIRST（撮影：高田梓） 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが15日、Kアリーナ横浜で開催された音楽フェス「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」にヘッドライナーとして出演。最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ初披露など、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げた。「GRIT」や「Mainstream」といったBE:FIRSTを代表するHIP HOPチューンや、圧倒的なダンスパフォーマンスで話題の「Stare In W