【吉井理人の野球術 season3】#1【もっと読む】前ロッテ監督・吉井理人氏がロッテを語る（上編）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意先発とリリーフでは準備の仕方も、求められるパフォーマンスもまったく違う。登板間隔や試合開始時間が決まっていて、初回から徐々に自分のペースで投げていく先発に対して、リリーフはそうじゃない。事前に「七回からいくよ」と言われていたとしても、展開によって投げるタイミ