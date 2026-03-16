今日16日(月)は朝晩に雨や雪の降る所がありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。太平洋側を中心に空気の乾燥が続き、九州から東北では花粉が大量に飛びそうです。日中は広く晴れ今日16日(月)は移動性の高気圧に覆われるでしょう。沖縄や九州から近畿、北陸3県は雲が増える時間もありますが、日中は日差しがたっぷり届きそうです。関東甲信越は、朝のうちは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。日中は次第に晴れて、風も弱まり