【山粼武司 これが俺の生きる道】#68【続きを読む】これがプロ野球？セとパの人気格差に愕然、「現役おしまい」を考える日々が続いた山本昌さんと距離が縮まったきっかけはラジコンだった。俺はもともとラジコン好きで、寮の隣にあったスーパーマーケットの駐車場でよくリモコンを使って遊んでいた。1988年2月に昌さんが米国へ野球留学に行く前だから、俺にとってはプロ2年目。スーパーの駐車場でふたり、ラジコンを走