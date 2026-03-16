30歳を超えてから「1年1年」の勝負誰にも相談せず決めた引退2024年5月、惜しまれつつも現役引退した鮫島彩さん。なでしこジャパンの不動の左サイドバックとして2011年の女子ワールドカップ（W杯）優勝に貢献。持ち前のスピードと果敢な攻撃参加、無尽蔵のスタミナで活躍を続けてきた。36歳で引退を決めた理由やライフステージの変化について独占インタビューで語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・砂坂美紀／全4回の1回