インターネットが普及する前、人々は「BBS(Bulletin Board System：電子掲示板)」と呼ばれるオンラインサービスに接続していました。あるブログに、そんな時代を象徴する写真が掲載されています。An old photo of a very large BBShttps://rachelbythebay.com/w/2022/01/26/swcbbs/長年システム管理者として働くレイチェル・クロール氏が公開した写真が以下。写っているのは何十台ものPCとモデムが並ぶ光景です。これはSoftware Cr