赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の最終話が今夜放送。さまざまな壁を超えて育んできた1年の恋の結末が描かれる。【写真】『キンパとおにぎり』最終話大河（赤楚衛二）が専門学校に合格本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”