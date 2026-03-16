俳優の小栗旬（４３）が日米合作映画「バッド・ルーテナント：トウキョウ」（三池崇史監督、２０２６年公開）で英女優のリリー・ジェームズ（３６）とダブル主演することが１５日、分かった。日本映画界が米ハリウッドとタッグを組んで製作する日本語のアメリカ映画。小栗がダークでセクシーな汚職警官（バッド・ルーテナント）の警部補・矢吹恭二役、映画「シンデレラ」「マンマ・ミーア！」などで知られるハリウッドのトップ