元人気子役で女優の新井美羽が最新ショットをアップした。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「海！ウミ！うみ！」と書き出すと、タンクトップを着てサングラスをかけた姿や、ワンショルダーを着た鏡越しのショットなどを披露した。この投稿には「美羽ちゃんもう大人の女性で綺麗」「大人可愛い」「大人になったね」「素敵」「真夏やな？」などの声が寄せられている。