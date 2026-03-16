【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 2−0 ガンバ大阪（3月14日／エディオンピースウイング広島）【映像】無回転ブレ球ミドル炸裂の瞬間サンフレッチェ広島の新井直人が放った弾丸ミドルが話題を集めている。キックの名手ならではの一撃に、相手GKが逆に反応してしまうゴラッソとなり、ファンも大興奮の様子だった。3月14日、明治安田J1百年構想リーグ第6節・サンフレッチェ広島vsガンバ大阪が行われた。ホーム