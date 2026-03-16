モデルの近藤千尋が、夫の太田博久（ジャングルポケット）との間に起きた、クレジットカードの明細を巡る「身に覚えがない事件」を明かした。【映像】近藤が衝撃を受けた夫・太田のカード明細3月15日に放送されたABEMA『秘密のママ園2』の「ママ園サミット」にて、夫婦の財布事情が議題になると、近藤は夫との「完全折半スタイル」を告白。その流れで、かつて太田から深刻な様子で「クレジットカードの明細が来たんだけど、こ