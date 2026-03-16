お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『呼び出し先生タナカ』（後7：00）が16日の放送で最終回を迎える。そんな今回は、“おば科”生徒の卒業試験を実施。この４年間でどれほど賢くなったのか、おば科10人が力を合わせて、東大・早慶卒の優等生芸能人にチーム対抗戦で挑む。【写真】筋肉がバグっている！ガッツポーズを見せる横川尚隆タナカ先生に呼び出されたのは、これまで番組を盛り