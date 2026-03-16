フィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳の長女・ヒマワリちゃんが「毎日食べたい」と熱望する、意外な「おふくろの味」を公開した。【映像】安藤美姫の12歳長女＆すごいおしゃれな手料理安藤がキッチンで腕を振るったのは、真っ赤なスープが目を引く本格的な「ボルシチ」。現役時代にロシア人の友人とルームシェアをしていた際、その母親から直接教わったという世界直伝の