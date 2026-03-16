部活を通して得たことを熱く語る「Sportiva 部活特集号」が3月16日に発売された。また、集英社の部活漫画公式サイト「部活やろうぜ！」の企画がスタートしている。【画像】カッコいい！『ハイキュー!!』などジャンプ漫画の部活勧誘ポスター表紙はバレーボール男子日本代表の顔、高橋藍を特写した１枚が飾り、インタビューには、高橋藍、西田有志、関田誠大（バレーボール）、乾貴士、中村憲剛（サッカー）、石井大智、平良海馬