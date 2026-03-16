【リーグ・ドゥ】スタッド・ランス 1−2 ロデーズ（日本時間3月14日／スタッド・オーギュスト＝ドローヌ・ドゥ）【映像】カットイン→意表をついたニア打ち抜きショットスタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗が、得意のカットインで本拠地のファンを興奮させた。スタッド・ランスは日本時間3月14日に行われたリーグ・ドゥ第27節でロデーズとホームで対戦。中村は左ウイング、日本代表DF関根大輝は右サイドバックとして