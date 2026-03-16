ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、集英社創業100周年を記念した「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」が、きょう3月16日に発売される。商品はメンズTシャツ全22柄で、価格は1990円。全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで販売される。【写真】コレクション第一弾は計11作品22柄を展開ユニクロ「UT」×集英社100周年世界中に多くのファンを持つ日本のマンガ文化。その象徴ともいえる名作の魅力