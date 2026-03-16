11年前の「オデッセイ」では、火星での一人っきりのサバイバルが、われわれの日常生活から連想しやすいリアリティーで描かれた。同じアンディ・ウィアーの原作だから、新作「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（20日公開）も意表を突く設定に説得力がある。絶望的な状況は友情に救われ、やがてかすかな光明が差す。終盤の心温まる展開に胸が熱くなった。自説を曲げなかったために学会を追われたグレース（ライアン・ゴスリング）は