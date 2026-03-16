大胆なトリミングオーダーによって、思わず二度見したくなるヘアスタイルになったワンコが注目を集めています。ユーモアのある見た目でありながら、思わず見入ってしまうほど整ったフォルムは多くの反響を呼ぶことに。投稿は記事執筆時点で23万再生を突破し「おもろすぎｗ」「似合ってて可愛い♡」などのコメントが寄せられています。 【動画：『犬を関口メンディーにしてください』とオーダ&