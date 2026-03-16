お姉ちゃんが2日ぶりに帰ってきたら、ワンコがお庭でお出迎えしてくれて…？まるで数ヶ月ぶりに再会したかのような熱烈大歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破しています。 【動画：庭で遊んでいる犬が『2日ぶりのお姉ちゃんの帰宅』に気付いた瞬間…喜びに溢れた『熱烈歓迎』】 お姉ちゃんを庭でお出迎えするワンコ Instagramアカウント「maruchan8410」に投稿されたのは、お姉ちゃんが2日ぶりに帰ってきて