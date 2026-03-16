地上波でも人気の大家族・うるしやま家によるYouTubeチャンネル「漆ちゃんfamily」が3月12日、チャンネルを更新。「【大家族の夕食】子ども13人！餃子500個が一瞬で無くなる💦みんなで協力する食卓に密着」と題した動画を投稿した。 （関連：【画像あり】餃子500個が並ぶ大家族の夕食） 漆ちゃんfamilyことうるしやま家は15人の大家族。両親は美容室を経営しており、6男・7女の子どもがいる。度々テレビ番組などの出