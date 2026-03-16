悔しい敗戦となったが、大谷は試合序盤に笑顔も見せていた(C)Getty Images微笑ましい光景に注目が集まっている。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平は、米マイアミで行われたベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に「1番・DH」として先発出場。第1打席で右中間席への一発を放つなど、悔しい敗戦の中でも見せ場を作った。これがWBC自身初の先頭弾だった。【動画】敬遠直後