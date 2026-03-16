大谷翔平選手のように、自分より圧倒的に優秀な後輩や部下が現れたとき、人はどう振る舞うべきなのだろうか。嬉しい反面、どこかでライバル心や焦りを感じてしまう――そんな複雑な感情に覚えがある人も多いはずだ。『人生は期待ゼロがうまくいく』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「才能よりも大切なこと」についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集