5億ドルを投じた案件がうまくいっていない。追加で1億ドル、成功確率は5％――数字だけ見れば「やめる」が合理的なのに、人はなぜ続けてしまうのでしょうか？楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『1兆ドル思考世界一流の成功をもたらす9原則』をもとに解説します。「あなた」の一言が判断を鈍らせる私たちはよく、ワークショップに参加する経営幹