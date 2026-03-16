自己啓発本などでよく目にする「失敗は成功の糧」という言葉。一見もっともらしく聞こえるが、部下を伸ばすために本当に必要なものとは何か。遅刻癖や先延ばし癖を抱える社員を変えた指導法とは？※本稿は、公認心理師の中島美鈴『なぜあの人は時間を守れないのか』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。「失敗から学べ」では脱落する人が一定数出る昭和世代の上司の中には、「私は仕事を懇切丁寧に教えてもらえなかっ