さびしさが強いほど、「誰かとつながりたい」と思ってしまう――そんな瞬間はありませんか。相手への期待がふくらむほど、そっけない返信や態度で気分が揺れ、心の主導権を手放しやすくなります。温もりが欲しいときには、どうすればいいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペン