セリエA第29節が15日に行われ、ラツィオとミランが対戦した。10位のラツィオは前節、サッスオーロ戦に勝利してリーグ戦では5試合ぶりとなる白星を手にした。この勢いをキープすることはできるか。対する2位のミランは、前節の首位インテルとのミラノ・ダービーを制し、リーグ戦連勝でこの一戦を迎えた。インテルは今節、アタランタに引き分けたため、勝利すれば勝ち点差を「5」に縮めるチャンスだった。試合は立ち上がりから