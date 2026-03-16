舞踊家・俳優として活躍する堀越麗禾さん（14）が、映画『ARCO／アルコ』吹替版キャストの囲み取材に、黒川想矢さん（16）、山里亮太さん（48）とともに登場。アフレコ現場について明かしました。映画『ARCO／アルコ』（2026年4月24日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開配給：AMGエンタテインメントハーク）は、ナタリー・ポートマンさんが製作総指揮を務め、“アニメーション界のアカデミー賞”と称される第53回アニー賞