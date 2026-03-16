クローザー転向後にメジャー屈指の投手として注目を集めた上原浩治 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載27：上原浩治届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第27回は、クローザーとして世界一を経験した上原浩治