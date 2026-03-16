韓国発の人気スキンケアブランドTorridenから、ビタミンCケアで話題のセルメイジング ビタCラインに待望の新アイテムが仲間入り。拭き取りとパックの2つの使い方ができる「セルメイジング ビタC ブライトニング パッド」が、2026年3月16日（月）より全国のドラッグストアやバラエティショップなどで順次発売されます。毎日のスキンケアに手軽に取り入れられるパッドタイプで、透明感のある肌印象へ導く新アイテムに注目です♡