米大リーグ、レンジャーズの開幕投手に右腕ネイサン・イオバルディ（36）が指名された。スキップ・シューメーカー監督が15日に明らかにした。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。昨季のイオバルディは22試合の先発で130イニングを投げて11勝3敗、自己最高の防御率1.73を記録。8月下旬に回旋筋腱板の張りで戦列を離脱したため、規定投球回には届かなかった。防御率タイトルの対象となるには、チームの試合数と同数の