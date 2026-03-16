きょうは穏やかに晴れる所が多く、日中は春の陽気となるでしょう。桜のつぼみが膨らむ暖かさとなりそうです。関東沿岸や新潟県の所々で雨や雪が降っていますが、長くは続かず朝には止む所がほとんどでしょう。また、週末にかけて気温は平年並みか高く暖かい日が続く予想で、今週からはさくらの開花ラッシュとなりそうです。■きょう16日（月）の全国天気穏やかに晴れる所が多いでしょう。マークにはありませんが、朝晩は雨や雪の降