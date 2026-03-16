お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が、15日放送されたフジテレビ系「かのサンド」に出演。女性タレントからきたメールの内容を明かした。伊達はこの日、レギュラーの相方富澤たけし、お笑いタレント狩野英孝、ゲストのタレント大久保佳代子とともに東京・大久保の街をめぐった。韓国料理店で食事をしつつトークしている際、昨年大久保宅でタレント仲間が集まって行ったホームパーティーの話題になった。一同は、