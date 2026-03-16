普段、何気なく耳にしている言葉の中に潜む「意外な共通点」を見つけて、頭を柔らかくしてみませんか？今回は、街の安全を支える職業から、心の拠り所となる風習まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋めてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□わりさん□□もり□□じないか□□んがいヒント：幸運を祈ったり厄除けのた