全長3.4m！ レクサスなのに「ほぼ“軽自動車”サイズ」で反響あり！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」をはじめ、近年も各メーカーから魅力的な最新モデルや斬新なコンセプトカーが発表され、自動車ファンを楽しませています。そうした華やかな未来のクルマたちに目を奪われる一方で、過去のモーターショーで喝采を浴びながらも市販化には至らなかった「早すぎた名車」たちを懐かしむ声も後を絶ちません。【画像】